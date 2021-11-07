Кабмин увеличит финансирование на строительство кампуса для филиала МГТУ им. Баумана

Правительство России увеличит финансирование на строительство кампуса для филиала МГТУ им. Баумана. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Более чем на 2 млрд рублей будет увеличено финансирование, выделяемое на строительство кампуса для филиала Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана в Калуге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что распоряжение об этом подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило постановление о бесплатном втором высшем образовании в области искусств.