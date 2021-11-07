Кабмин увеличит финансирование на строительство кампуса для филиала МГТУ им. Баумана

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Правительство России увеличит финансирование на строительство кампуса для филиала МГТУ им. Баумана. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин увеличит финансирование на строительство кампуса для филиала МГТУ им. Баумана
  • РИА Новости

«Более чем на 2 млрд рублей будет увеличено финансирование, выделяемое на строительство кампуса для филиала Московского государственного технического университета (МГТУ) им. Баумана в Калуге», — говорится в сообщении.

Отмечается, что распоряжение об этом подписал российский премьер Михаил Мишустин.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило постановление о бесплатном втором высшем образовании в области искусств.

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