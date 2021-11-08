Мишустин поручил проводить в России международную олимпиаду по философии

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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 2022 года проводить в стране международную олимпиаду по философии.
Мишустин поручил проводить в России международную олимпиаду по философии
  • РИА Новости

Соответствующее решение было принято по итогам рабочей поездки в Калининградскую область.

«Начиная с 2022 года в России будет проходить международная олимпиада по философии. Это также предусмотрено в поручениях Михаила Мишустина», — говорится в сообщении кабмина.

За организацию будут отвечать МГУ имени М.В. Ломоносова и Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта при участии Минобрнауки, Минпросвещения, МИД и Минфина.

Ранее российские школьники выиграли золотые медали на 53-й Международной олимпиаде по химии, проходившей с 25 июля по 2 августа в дистанционном формате в Токио.

Наград были удостоены Александр Трофимов из Екатеринбурга, а также Андрей Тырин, Георгий Жомин и Тимофей Чаркин из Москвы.

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