МЧС предупредило об опасности нахождения на непрочном льду

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В МЧС России предупредили об опасности нахождения на непрочном льду в связи с первыми случаями провалов под лёд в ряде российских регионов.

«МЧС России обращает внимание, что до наступления устойчивой минусовой температуры (лёд на водоёмах. — RT) непрочен», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Отмечается, что в Мурманской области под лёд провалились два человека на снегоходе. Спасателям удалось их поднять. Аналогичные случаи зафиксированы также в Тюменской области.

«МЧС России напоминает, что прочным считается прозрачный лёд с синеватым или зеленоватым оттенком. Нельзя проверять его прочность ударом ноги. При потрескивании льда и образовании в нём трещин необходимо немедленно вернуться по своему следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног и расставив их на ширину плеч», — заявили в министерстве.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о ночных заморозках до -15 °С в азиатской части России.

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