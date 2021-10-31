В Гидрометцентре предупредили о заморозках в азиатской части России
«Очень холодная погода будет в самых густонаселённых районах азиатской части страны. Это юг Западной Сибири: Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край», — цитирует ТАСС прогноз Вильфанда.
Он добавил, что в данных регионах будут ночные заморозки вплоть до -15 °С. Днём ожидается ниже 0°С.
На юг европейской части России придёт антициклон, за счёт которого будет наблюдаться очень тёплая погода.
«Температура почвы будет прогреваться более значительно, поэтому уже с воскресенья на Черноморском побережье температура будет +21...+23 °С, замечательная температура», — отметил метеоролог.
По его прогнозу, в Крыму примерно плюс +17...+18°С.
Ранее в URA.RU сообщалось, что в Екатеринбурге в начале ноября пройдут дожди.