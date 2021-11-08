Захарова призвала США к налаживанию отношений с Россией

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» заявила о необходимости США совершить шаги для налаживания двусторонних отношений с Россией.

По её словам, Соединённые Штаты должны сделать шаги, чтобы разблокировать ситуацию, которая завела в тупик двусторонние отношения с российской стороной.

«Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, ... они должны предпринять ряд практических шагов», — приводит РИА Новости заявление Захаровой.

Она добавила, что это не шанс, а чёткое задание, с которым заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд покинула Россию.

В августе американское посольство в Москве рекомендовало россиянам обращаться за неиммиграционными визами в диппредставительства США в других странах.

Позднее Захарова прокомментировала решение Госдепа США по визам для граждан России. Подробнее — в материале RT.

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