Захарова призвала США к налаживанию отношений с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1» заявила о необходимости США совершить шаги для налаживания двусторонних отношений с Россией.

По её словам, Соединённые Штаты должны сделать шаги, чтобы разблокировать ситуацию, которая завела в тупик двусторонние отношения с российской стороной.

«Если они хотят двигаться дальше, в какое-либо будущее двусторонних отношений, ... они должны предпринять ряд практических шагов», — приводит РИА Новости заявление Захаровой.

Она добавила, что это не шанс, а чёткое задание, с которым заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд покинула Россию.

В августе американское посольство в Москве рекомендовало россиянам обращаться за неиммиграционными визами в диппредставительства США в других странах.

Позднее Захарова прокомментировала решение Госдепа США по визам для граждан России. Подробнее — в материале RT.