Власти Петербурга объявили об ограничительных мерах по коронавирусу
С понедельника, 8 ноября, предприятия общественного питания, цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, зоопарки, океанариумы и ледовые катки будут работать до 23:00.
До 23:00 разрешается проведение культурных, зрелищных, выставочных, спортивных, торжественных и досуговых мероприятий.
Для учреждений культуры продолжит действовать режим обслуживания посетителей по системе QR-кодов.
С 15 ноября необходимо будет предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака.
С 1 декабря QR-код в Петербурге нужно будет предъявлять посетителям общепита и объектов розничной торговли.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября.