Власти Петербурга объявили об ограничительных мерах по коронавирусу

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В Санкт-Петербурге с 8 ноября будут действовать некоторые ограничительные меры в целях сдерживания распространения COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.

С понедельника, 8 ноября, предприятия общественного питания, цирки, концертные залы, кинотеатры, аквапарки, зоопарки, океанариумы и ледовые катки будут работать до 23:00.

До 23:00 разрешается проведение культурных, зрелищных, выставочных, спортивных, торжественных и досуговых мероприятий.

Для учреждений культуры продолжит действовать режим обслуживания посетителей по системе QR-кодов.

С 15 ноября необходимо будет предъявлять QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, развлекательных заведениях, а также на церемонии торжественной регистрации брака.

С 1 декабря QR-код в Петербурге нужно будет предъявлять посетителям общепита и объектов розничной торговли.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. 

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