В Петербурге не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября

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В Санкт-Петербурге не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации губернатора города.
В Петербурге не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября
  • © Zamir Usmanov/Russian
  • globallookpress.com

Отмечается, что «период нерабочих дней в Петербурге заканчивается 7 ноября и продлеваться не будет».

«По окончании периода нерабочих дней, объявленных президентом России с 30 октября по 7 ноября, в Петербурге начинается стандартная рабочая неделя. Меры дополнительного регулирования, предписанные постановлением правительства Санкт‑Петербурга №121, сохраняются», — приводит РИА Новости сообщение.

Согласно данным на 5 ноября, за сутки в России выявили 40 735 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 714 595 случаев COVID-19.

В июле директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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