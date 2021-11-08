В Москве рассказали о некоторых ограничениях по коронавирусу

Короткая ссылка
С понедельника, 8 ноября, в Москве вступают в силу некоторые коронавирусные ограничения, целью которых является улучшение эпидемической обстановки в столице.

Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

С 8 ноября приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 60 лет и хронически больных граждан.

Блокировка социальных карт не коснётся граждан, переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев, либо прошедших вакцинацию. Разблокировка соцкарт будет осуществляться сразу после вакцинации первым компонентом.

Также сохраняется правило, по которому предприятия должны перевести не менее 30 % работников на «удалёнку».

С 8 ноября театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70% заполняемостью помещений.

Помимо того, вводится обязательное использование QR-кодов и масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, спортивных и иных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

Ранее в Москве вступили в силу очередные коронавирусные ограничения, призванные улучшить эпидемиологическую ситуацию в городе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить