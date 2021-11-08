В Москве рассказали о некоторых ограничениях по коронавирусу

С понедельника, 8 ноября, в Москве вступают в силу некоторые коронавирусные ограничения, целью которых является улучшение эпидемической обстановки в столице.

Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

С 8 ноября приостанавливается бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей старше 60 лет и хронически больных граждан.

Блокировка социальных карт не коснётся граждан, переболевших коронавирусом в течение последних шести месяцев, либо прошедших вакцинацию. Разблокировка соцкарт будет осуществляться сразу после вакцинации первым компонентом.

Также сохраняется правило, по которому предприятия должны перевести не менее 30 % работников на «удалёнку».

С 8 ноября театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70% заполняемостью помещений.

Помимо того, вводится обязательное использование QR-кодов и масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, спортивных и иных мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

Ранее в Москве вступили в силу очередные коронавирусные ограничения, призванные улучшить эпидемиологическую ситуацию в городе.