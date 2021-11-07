В Башкирии в результате ДТП погиб один человек

При столкновении двух легковых автомобилей в Башкирии погиб один человек. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Согласно данным ведомства, два легковых автомобиля столкнулись на автодороге Дюртюли — Москово вблизи села Москово Дюртюлинского района республики.

«В результате столкновения пострадали шесть человек, двое из них — дети, один взрослый скончался. Пострадавшие оперативно доставлены в Дюртюлинскую центральную районную больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса с автомобилем в Алтайском крае.