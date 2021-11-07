Вирусолог Чумаков порассуждал на тему обязательной вакцинации от COVID-19

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Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков заявил, что поддерживает идею обязательной вакцинации от коронавируса.
Вирусолог Чумаков порассуждал на тему обязательной вакцинации от COVID-19
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

«Это очень непопулярно, конечно, то, что я скажу, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация», — приводит РБК его слова в эфире «Радио России».

Чумаков заявил, что на данный момент наблюдаются низкие темпы вакцинации россиян от коронавируса.

«Если дальше так будет продолжаться — будет ещё следующий (штамм. — RT)», — заявил он.

По словам Чумакова, в условиях распространения штамма коронавируса «дельта» необходимо вакцинировать 80% населения.

Ранее пресс-секретарь президента России Песков прокомментировал предложения сделать вакцинацию обязательной.

В августе российский лидер Владимир Путин высказался против принудительной вакцинации от коронавируса.

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