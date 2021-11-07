Вирусолог Чумаков порассуждал на тему обязательной вакцинации от COVID-19
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- РИА Новости
«Это очень непопулярно, конечно, то, что я скажу, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация», — приводит РБК его слова в эфире «Радио России».
Чумаков заявил, что на данный момент наблюдаются низкие темпы вакцинации россиян от коронавируса.
«Если дальше так будет продолжаться — будет ещё следующий (штамм. — RT)», — заявил он.
По словам Чумакова, в условиях распространения штамма коронавируса «дельта» необходимо вакцинировать 80% населения.
Ранее пресс-секретарь президента России Песков прокомментировал предложения сделать вакцинацию обязательной.
В августе российский лидер Владимир Путин высказался против принудительной вакцинации от коронавируса.