Вирусолог Чумаков порассуждал на тему обязательной вакцинации от COVID-19

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков заявил, что поддерживает идею обязательной вакцинации от коронавируса.

«Это очень непопулярно, конечно, то, что я скажу, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация», — приводит РБК его слова в эфире «Радио России».

Чумаков заявил, что на данный момент наблюдаются низкие темпы вакцинации россиян от коронавируса.

«Если дальше так будет продолжаться — будет ещё следующий (штамм. — RT)», — заявил он.

По словам Чумакова, в условиях распространения штамма коронавируса «дельта» необходимо вакцинировать 80% населения.

Ранее пресс-секретарь президента России Песков прокомментировал предложения сделать вакцинацию обязательной.

В августе российский лидер Владимир Путин высказался против принудительной вакцинации от коронавируса.