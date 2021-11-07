На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели женщины с двумя детьми при пожаре

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Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в селе Нунлигран на Чукотке, в результате которого погибли женщина и двое детей.
На Чукотке возбудили уголовное дело после гибели женщины с двумя детьми при пожаре
  • © Даниил Сидоров
  • РИА Новости

«По факту гибели во время пожара в селе Нунлигран Провиденского городского округа двух малолетних детей, а также их матери возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»)», — говорится в сообщении СУ СК по Чукотскому автономному округу.

По информации ведомства, погибшей женщине было 25 лет, возраст детей — один год и пять лет.

Следователи продолжают работы по выявлению причин пожара.

Ранее стало известно, что на Чукотке при пожаре в жилом доме погибли мать и двое детей.

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