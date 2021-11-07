На Чукотке при пожаре в жилом доме погибли мать и двое детей

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В селе Нунлигран Провиденского городского округа Чукотского автономного округа произошёл пожар в квартире жилого дома, в котором погибли двое несовершеннолетних детей и их мать.

Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Организована процессуальная проверка. Причины возгорания устанавливаются.

В октябре шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в селе Инчоун на Чукотке.

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