На Чукотке при пожаре в жилом доме погибли мать и двое детей
В селе Нунлигран Провиденского городского округа Чукотского автономного округа произошёл пожар в квартире жилого дома, в котором погибли двое несовершеннолетних детей и их мать.
Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Организована процессуальная проверка. Причины возгорания устанавливаются.
В октябре шесть человек погибли при пожаре в жилом доме в селе Инчоун на Чукотке.
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