Шесть человек погибли при пожаре в доме на Чукотке
«В селе Инчоун Чукотского района Чукотского автономного округа 29 октября произошёл пожар в жилом доме, в котором погибли четверо несовершеннолетних детей: 2020, 2018, 2017 и 2015 года рождения — и двое взрослых», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время организована процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль прокурором округа.
Ранее в результате пожара в якутском селе Верхневилюйск погибли двое взрослых и пострадали трое детей.