Шесть человек погибли при пожаре в доме на Чукотке

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Прокуратура проводит проверку по факту пожара в селе Инчоун на Чукотке, где погибли шесть человек, включая четверых детей. Соответствующая информация приводится на сайте прокуратуры Чукотского автономного округа.

«В селе Инчоун Чукотского района Чукотского автономного округа 29 октября произошёл пожар в жилом доме, в котором погибли четверо несовершеннолетних детей: 2020, 2018, 2017 и 2015 года рождения — и двое взрослых», — говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время организована процессуальная проверка, ход и результаты которой взяты на контроль прокурором округа. 

Ранее в результате пожара в якутском селе Верхневилюйск погибли двое взрослых и пострадали трое детей.

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