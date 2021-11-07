Митрополит Иларион предложил ввести штрафы за отсутствие QR-кодов

Митрополит Волоколамский, председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что в России должны ввести штрафы за отсутствие QR-кодов в местах массового скопления людей.

«Рано или поздно мы к этому (системе QR-кодов и штрафам за их отсутствие в местах массового скопления людей. — RT) придём, и чем раньше мы к этому придём, тем это будет лучше», — приводит ТАСС его слова.

Он подчеркнул, что система QR-кодов уже оправдала себя в очень многих странах, в том числе в России.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что практически во всех российских регионах уже заработали QR-коды для посещения госучреждений, общепита и культурных объектов.