При пожаре в пятиэтажном доме во Владимирской области погиб один человек

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Спасатели обнаружили тело мужчины на месте пожара в пятиэтажном доме в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Пожар ликвидирован.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Владимирской области.

«Из здания по автолестнице было спасено четыре человека. К сожалению, на месте пожара был обнаружен погибший — мужчина 1940 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Управление Следственного комитета по Волгоградской области возбудило уголовное дело в отношении женщины, дети которой погибли при пожаре в частном доме в посёлке Елань.

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