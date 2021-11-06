При пожаре в пятиэтажном доме во Владимирской области погиб один человек

Спасатели обнаружили тело мужчины на месте пожара в пятиэтажном доме в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области. Пожар ликвидирован.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Владимирской области.

«Из здания по автолестнице было спасено четыре человека. К сожалению, на месте пожара был обнаружен погибший — мужчина 1940 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Управление Следственного комитета по Волгоградской области возбудило уголовное дело в отношении женщины, дети которой погибли при пожаре в частном доме в посёлке Елань.