СК завёл дело по факту гибели двух детей при пожаре под Волгоградом

Управление Следственного комитета по Волгоградской области возбудило уголовное дело в отношении женщины, дети которой погибли при пожаре в частном доме в посёлке Елань.

По данным ведомства, женщина оставила двоих детей одних дома и ушла распивать спиртные напитки. Через некоторое время в доме задымилась розетка — десятилетняя девочка разбила окно и вытащила четырёхлетнего брата.

Другой мальчик попытался спасти двухлетнего ребёнка, но они они не смогли выбраться из дома.

«В бессознательном состоянии их обнаружили сотрудники МЧС, прибывшие на место пожара. Несмотря на оказанную помощь, дети скончались в медицинском учреждении в результате отравления угарным газом», — говорится в сообщении СК.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за неисправной проводки.

В отношении матери детей возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Ранее сообщалось, что женщина и двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном доме в якутском посёлке Сангар.