СК завёл дело по факту гибели двух детей при пожаре под Волгоградом

Короткая ссылка
Управление Следственного комитета по Волгоградской области возбудило уголовное дело в отношении женщины, дети которой погибли при пожаре в частном доме в посёлке Елань.
СК завёл дело по факту гибели двух детей при пожаре под Волгоградом
  • РИА Новости

По данным ведомства, женщина оставила двоих детей одних дома и ушла распивать спиртные напитки. Через некоторое время в доме задымилась розетка — десятилетняя девочка разбила окно и вытащила четырёхлетнего брата.

Другой мальчик попытался спасти двухлетнего ребёнка, но они они не смогли выбраться из дома.

«В бессознательном состоянии их обнаружили сотрудники МЧС, прибывшие на место пожара. Несмотря на оказанную помощь, дети скончались в медицинском учреждении в результате отравления угарным газом», — говорится в сообщении СК.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за неисправной проводки. 

В отношении матери детей возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум лицам».

Ранее сообщалось, что женщина и двое детей погибли в результате пожара в многоквартирном доме в якутском посёлке Сангар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить