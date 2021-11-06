Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил о необходимости увеличить число бригад скорой помощи в Рязанской области.

«Необходимо будет увеличить количество бригад, работающих на линии, со следующей недели, мы нашли вариант решения, как это сделать. На следующей неделе увеличим обязательно, для Рязанской области и города Рязани это просто необходимо», — цитирует ТАСС Мурашко.

Согласно данным на 6 ноября, за сутки в России выявили 41 335 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 755 930 случаев COVID-19.

В июле директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.