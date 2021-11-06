Мурашко заявил о значительном увеличении числа вакцинирующихся от COVID-19 в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о значительном увеличении числа россиян, вакцинирующихся от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает РИА Новости, министр отметил, что число россиян, решивших сделать прививку от коронавируса, выросло почти в четыре-пять раз.

«Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения к вакцинации, они тоже сработали», — сказал он.

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В июле директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.