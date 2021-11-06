Мурашко заявил о значительном увеличении числа вакцинирующихся от COVID-19 в России

Короткая ссылка
RT
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о значительном увеличении числа россиян, вакцинирующихся от коронавирусной инфекции COVID-19.
Мурашко заявил о значительном увеличении числа вакцинирующихся от COVID-19 в России
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, министр отметил, что число россиян, решивших сделать прививку от коронавируса, выросло почти в четыре-пять раз.

«Те меры, которые были приняты в том числе по подталкиванию населения к вакцинации, они тоже сработали», — сказал он.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, от чего зависят сроки окончания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

В июле директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить