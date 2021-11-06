Мурашко рассказал о ходе экспертизы детской вакцины на платформе «Спутника V»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе рабочей поездки в Рязанскую область рассказал о ходе экспертизы детской вакцины от коронавируса на платформе «Спутника V».

«Нужно отметить, что очень важно защитить детей, поэтому сейчас идёт экспертиза — завершается уже — новой лекарственной формы. В ближайшее время ожидаем, что будет доступна», — цитирует ТАСС Мурашко.

Он отметил, что «все эти вакцины делаются на платформе вакцины «Спутник», которая доказала, что она безопасна и эффективна».

Согласно данным на 6 ноября, за сутки в России выявили 41 335 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 755 930 случаев COVID-19.

В июле директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.