Полиция Орловской области нашла возможного убийцу 11-летнего мальчика спустя 16 лет

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Полиция Орловской области нашла предполагаемого убийцу 11-летнего мальчика спустя 16 лет с момента преступления.
Полиция Орловской области нашла возможного убийцу 11-летнего мальчика спустя 16 лет
  • РИА Новости

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по Орловской области, подозреваемым является житель села Казарь, арестованный по другому делу.

«Оперативникам ГУУР МВД России совместно с коллегами из Орловской области и следователями Следственного комитета удалось установить личность мужчины, который может быть причастен к совершению противоправного деяния в отношении несовершеннолетнего. Им оказался задержанный ранее по подозрению в убийстве девятилетней девочки и других преступлениях житель села Казарь, который находится под стражей», — заявили в ведомстве.

По данным МВД, в 2005 году в полицию Залегощенского района сообщили о пропаже мальчика. Обнаружить его на территории села Казарь, где он пропал, не смогли. По данному факту было возбуждено уголовное дело об убийстве, мальчик был объявлен в розыск.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области раскрыли убийство 11-летней девочки, совершённое в 2008 году.

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