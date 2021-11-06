В Мордовии не будут продлевать режим нерабочих дней после 7 ноября. Об этом сообщается на официальном портале органов государственной власти республики.

«6 ноября по поручению главы Мордовии Артёма Здунова председатель регионального правительства Владимир Сидоров провёл заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением новой коронавирусной инфекции. Владимир Николаевич отметил, что ситуация с заболеваемостью COVID-19 в республике остаётся напряжённой: в сутки выявляется более 160 заражений, около 2400 пациентов находятся на лечении в ковидных госпиталях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «для снижения темпов распространения инфекции на территории республики был введён ряд ограничительных мер, в том числе временных — на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября».

Сообщается, что «особое внимание уделяется соблюдению масочного режима, проведению дезинфекции мест общего пользования, общественного транспорта и торговых точек».

«Продление нерабочих дней в Мордовии после 7 ноября не планируется. С понедельника, 8 ноября, школы и детсады республики будут работать в прежнем режиме. Возобновят работу заведения общественного питания. С учётом сохранения в республике высокой заболеваемости COVID-19 участники заседания предложили распространить действие QR-кодов на посещение гостиниц, объектов розничной торговли площадью более 150 кв. м, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, которые занимаются реализацией продовольственных товаров и (или) перечня непродовольственных товаров первой необходимости. Отметим, нововведения вступают в силу с 10 ноября. Премьер-министр республиканского кабмина отметил, что вопросы вакцинации от новой коронавирусной инфекции и гриппа по-прежнему находятся на особом контроле. Сохраняется режим самоизоляции для работающих непривитых граждан старше 60 лет, а также лиц, имеющих хронические заболевания, и беременных женщин», — говорится в заявлении.

Согласно данным на 6 ноября, за сутки в России выявили 41 335 случаев инфицирования коронавирусом. Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 8 755 930 случаев COVID-19.

В июле директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.