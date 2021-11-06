В пригороде Севастополя в ДТП с маршруткой погиб один человек

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В пригороде Севастополя столкнулись маршрутный автобус и иномарка, в результате ДТП один человек погиб, пятеро пострадали. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
В пригороде Севастополя в ДТП с маршруткой погиб один человек
  • РИА Новости

«Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом, следовавшим в сторону посёлка Солнечный. В результате ДТП водитель кроссовера скончался на месте», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «водитель и четыре пассажира автобуса получили различные травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение».

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса с автомобилем в Алтайском крае.

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