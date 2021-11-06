В пригороде Севастополя в ДТП с маршруткой погиб один человек
- РИА Новости
«Водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с маршрутным автобусом, следовавшим в сторону посёлка Солнечный. В результате ДТП водитель кроссовера скончался на месте», — сообщили в ведомстве.
Отмечается, что «водитель и четыре пассажира автобуса получили различные травмы и были госпитализированы в медицинское учреждение».
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса с автомобилем в Алтайском крае.