Автобус с 28 рабочими попал в ДТП в Красноярском крае

Вахтовый автобус, перевозивший 28 рабочих, опрокинулся в Северо-Енисейском районе Красноярского края.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

«Около 16:00 в Северо-Енисейском районе на 235 км автодороги Епишино — Северо-Енисейский автомобиль Iveco, вахтовка, который перевозил рабочих из Красноярска в посёлок Еруда, опрокинулся. В результате происшествия скорая помощь доставила двух мужчин-вахтовиков в больницу Северо-Енисейского. Всего в автомобиле было 28 человек», — сказали в ведомстве.

Согласно предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего и допустил опрокидывание автомобиля.

По имеющейся информации, рабочие получили незначительные травмы, их осматривают.

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