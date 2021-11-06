Автобус с 28 рабочими попал в ДТП в Красноярском крае

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Вахтовый автобус, перевозивший 28 рабочих, опрокинулся в Северо-Енисейском районе Красноярского края.
Автобус с 28 рабочими попал в ДТП в Красноярском крае
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГИБДД.

«Около 16:00 в Северо-Енисейском районе на 235 км автодороги Епишино — Северо-Енисейский автомобиль Iveco, вахтовка, который перевозил рабочих из Красноярска в посёлок Еруда, опрокинулся. В результате происшествия скорая помощь доставила двух мужчин-вахтовиков в больницу Северо-Енисейского. Всего в автомобиле было 28 человек», — сказали в ведомстве.

Согласно предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате чего и допустил опрокидывание автомобиля.

По имеющейся информации, рабочие получили незначительные травмы, их осматривают.

Ранее два человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса с автомобилем в Алтайском крае.

14 октября URA.RU писало, что в Свердловской области проводится проверка по факту ДТП с двумя погибшими.

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