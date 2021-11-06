Три человека пострадали в результате драки в Подмосковье

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Три человека пострадали в результате конфликта, закончившегося дракой, в подмосковном Лыткарине.
Три человека пострадали в результате драки в Подмосковье
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошёл ещё 31 октября. В этот день в полицию поступило сообщение, что неизвестные избивают мужчину.

«Незамедлительно прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции было установлено, что на улице Ленина в Лыткарине между группой граждан произошёл конфликт, в результате которого трое участников обратились в медучреждение», — сказал собеседник.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил ведомству подготовить предложения об обязательной геномной регистрации трудовых мигрантов. В СК пояснили, что эти меры обусловлены ростом числа противоправных действий со стороны мигрантов, в частности тяжких и особо тяжких преступлений.

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