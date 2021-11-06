Мезенцев сообщил о разработке символики Союзного государства
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«А вот что касается символики для Союзного государства, мы над этим работаем. Недавно я имел право сказать об этом главам государств, членам Высшего госсовета. Мы видим объединяющий символ, который необходим», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, через какое-то время, вполне возможно, этот символ будет сопровождать союзные документы.
Ранее президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко утвердили Военную доктрину Союзного государства.
4 ноября Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет, утверждающий союзные программы двух стран.