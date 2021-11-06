Прокуратура организовала проверку после стрельбы в поезде Москва — Адлер

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку после инцидента со стрельбой в поезде Москва — Адлер. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения федерального законодательства в связи с применением насилия к представителю власти в поезде на станции Тула-1», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.

Ранее стало известно, что пассажир поезда Москва — Адлер, закрывшийся в купе, ранил из оружия полицейского, который пытался уговорить мужчину открыть дверь.

Как уточняется, гражданин отказался добровольно покинуть купе и был задержан совместно с прибывшими на место сотрудниками Росгвардии.

Позднее выяснилось, что сотрудник Росгвардии также получил ранение.