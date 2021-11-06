Пассажир поезда Москва — Адлер ранил полицейского

Пассажир поезда Москва — Адлер, закрывшийся в купе, ранил из оружия полицейского, который пытался уговорить мужчину открыть дверь. Об этом сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«6 ноября в линейный отдел МВД России на станции Тула поступило сообщение от начальника поезда дальнего следования Москва — Адлер, что один из пассажиров ведёт себя неадекватно и требуется наряд полиции», — говорится в сообщении.

К моменту прибытия сотрудников полиции мужчина 1977 года рождения закрылся в купе.

«Полицейские попытались убедить его открыть дверь, но он произвёл выстрел из неустановленного оружия и причинил одному из сотрудников ранение руки», — уточнили в пресс-службе.

Как уточняется, гражданин отказался добровольно покинуть купе и был задержан совместно с прибывшими на место сотрудниками Росгвардии.

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