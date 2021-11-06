В МИД России высказались об активности российских военных в Крыму

Замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН, зампостпреда России при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Андрей Белоусов заявил, что российская военная активность в Крыму не превышает её оборонительных потребностей.

По словам Белоусова, в ходе заседаний Первого комитета, которые проходили в октябре — ноябре, украинская и грузинская стороны вновь «пытались обвинить в агрессии» Россию.

«Нас обвиняли в чрезмерной военной деятельности в Крыму и прилегающей акватории Азовского и Чёрного морей. Опять говорилось, что военное присутствие в Крыму и акватории этих двух морей серьёзно подрывает региональную безопасность, то есть европейскую, и что это даже представляет угрозу для глобальной безопасности», — указал дипломат.

Белоусов подчеркнул, что в ходе беседы отвергал подобного рода обвинения и указывал, что российские военные в Крыму являются фактором стабильности в регионе, а все претензии Грузии и Украины беспочвенны. На своей территории Россия имеет право вести ту активность, которую считает необходимой.

«Мы имеем право, как любое другое государство, вести на своей территории ту военную деятельность, которая необходима для защиты наших граждан и обеспечения целостности нашего государства. В этой деятельности мы руководствуемся принципом оборонной достаточности», — подчеркнул он.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа.