В Роспотребнадзоре рассказали, как точно определить COVID-19 у больного

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что поставить точный диагноз коронавируса без лабораторного тестирования невозможно.

«Специфических симптомов, присущих только коронавирусу нет, поэтому без лабораторного тестирования его диагностировать невозможно», — приводит РИА Новости её слова.

По её словам, заболевший, при появлении респиратоных симптомов и повышении температуры может заподозрить у себя коронавирус, но, чтобы поставить диагноз необходимо лабораторное подтверждение, так как у заболевшего может быть грипп или ОРВИ.

Ранее главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов, заместитель директора по научной работе и инновационному развитию ФГБУ «НМИЦ ФПИ», сообщил, что в некоторых российских регионах уровень охвата населения вакцинацией доходит почти до 70%.