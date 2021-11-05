Два человека погибли в ДТП в Ростовской области

Короткая ссылка
В результате столкновения двух автомобилей погибли два человека, в том числе 12-летний ребёнок. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла в 15:30 мск на 14-м км автодороги Тацинская — Милютинская.

«В результате ДТП водитель Hyundai получил травму, водитель ВАЗ и его пассажир, 12-летний мальчик, скончались на месте», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-211240 выехал на правую обочину и допустил занос, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai Elantra.

Ранее два человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса с автомобилем в Алтайском крае.

14 октября URA.RU писало, что в Свердловской области проводится проверка по факту ДТП с двумя погибшими.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить