Два человека погибли в ДТП в Ростовской области

В результате столкновения двух автомобилей погибли два человека, в том числе 12-летний ребёнок. Об этом сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла в 15:30 мск на 14-м км автодороги Тацинская — Милютинская.

«В результате ДТП водитель Hyundai получил травму, водитель ВАЗ и его пассажир, 12-летний мальчик, скончались на месте», — приводит ТАСС сообщение ведомства.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-211240 выехал на правую обочину и допустил занос, после чего выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Hyundai Elantra.

Ранее два человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса с автомобилем в Алтайском крае.

14 октября URA.RU писало, что в Свердловской области проводится проверка по факту ДТП с двумя погибшими.