Власти Приамурья обязали госслужащих привиться от COVID-19 до 15 декабря

Государственные и муниципальные служащие Амурской области должны в обязательном порядке привиться от коронавирусной инфекции до 15 декабря.

«До 15 декабря должны быть на 100% вакцинированы государственные и муниципальные служащие. Те, кто не прививается без уважительных причин, будут отправлены в неоплачиваемый отпуск», — написал в своём Instagram-аккаунте губернатор области Василий Орлов.

Ранее на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе было принято решение не продлевать нерабочие дни. Вместо этого в Приамурье будет расширено действие QR-кодов о вакцинации.

28 октября губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что у 80% госпитализированных с коронавирусной инфекцией граждан региона не было соответствующей прививки.