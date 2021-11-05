Власти Приамурья обязали госслужащих привиться от COVID-19 до 15 декабря

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Государственные и муниципальные служащие Амурской области должны в обязательном порядке привиться от коронавирусной инфекции до 15 декабря.
Власти Приамурья обязали госслужащих привиться от COVID-19 до 15 декабря
  • AFP

«До 15 декабря должны быть на 100% вакцинированы государственные и муниципальные служащие. Те, кто не прививается без уважительных причин, будут отправлены в неоплачиваемый отпуск», — написал в своём Instagram-аккаунте губернатор области Василий Орлов.

Ранее на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе было принято решение не продлевать нерабочие дни. Вместо этого в Приамурье будет расширено действие QR-кодов о вакцинации.

28 октября губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире телеканала «360» заявил, что у 80% госпитализированных с коронавирусной инфекцией граждан региона не было соответствующей прививки.

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