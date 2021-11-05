Кабмин расширил механизм субсидирования перевозок сельхозпродукции по железной дороге
- РИА Новости
«Для удовлетворения потребностей регионов в зерновых, а также обеспечения рынков сбыта семян масличных культур и рапса в России расширяется механизм субсидирования железнодорожных перевозок сельхозпродукции», — говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.
В сентябре сообщалось, что правительство России дополнительно направит 10 млрд рублей на кредитование агросектора.