Кабмин расширил механизм субсидирования перевозок сельхозпродукции по железной дороге

Правительство России расширило механизм субсидирования перевозок сельхозпродукции по железной дороге. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Для удовлетворения потребностей регионов в зерновых, а также обеспечения рынков сбыта семян масличных культур и рапса в России расширяется механизм субсидирования железнодорожных перевозок сельхозпродукции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее постановление подписал российский премьер Михаил Мишустин.

В сентябре сообщалось, что правительство России дополнительно направит 10 млрд рублей на кредитование агросектора.