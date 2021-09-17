Кабмин дополнительно направит 10 млрд рублей на кредитование агросектора
- РИА Новости
«Российским экспортёрам продукции агропромышленного комплекса станет проще привлечь финансирование благодаря направлению дополнительных бюджетных средств на кредитование агросектора. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что «речь идёт о бюджетных инвестициях в размере 10 млрд рублей».
«Предусмотренные правительством средства поступят в уставной капитал государственного Россельхозбанка — основного кредитора отечественных сельхозпредприятий», — рассказали в пресс-службе правительства.
Там пояснили, что это «позволит банку нарастить объёмы выдачи займов, в том числе в рамках льготных программ, предусматривающих субсидирование процентной ставки».
«Принятое решение поможет довести объёмы кредитования аграриев-экспортёров в 2021 году до 196,8 млрд рублей, что в свою очередь послужит выполнению целей федерального проекта «Экспорт продукции АПК», — добавили в кабмине.
Ранее сообщалось, что правительство России дополнило перечень получателей поддержки в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства.