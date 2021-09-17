Кабмин дополнительно направит 10 млрд рублей на кредитование агросектора

Правительство России дополнительно направит 10 млрд рублей на кредитование агросектора. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Российским экспортёрам продукции агропромышленного комплекса станет проще привлечь финансирование благодаря направлению дополнительных бюджетных средств на кредитование агросектора. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «речь идёт о бюджетных инвестициях в размере 10 млрд рублей».

«Предусмотренные правительством средства поступят в уставной капитал государственного Россельхозбанка — основного кредитора отечественных сельхозпредприятий», — рассказали в пресс-службе правительства.

Там пояснили, что это «позволит банку нарастить объёмы выдачи займов, в том числе в рамках льготных программ, предусматривающих субсидирование процентной ставки».

«Принятое решение поможет довести объёмы кредитования аграриев-экспортёров в 2021 году до 196,8 млрд рублей, что в свою очередь послужит выполнению целей федерального проекта «Экспорт продукции АПК», — добавили в кабмине.

Ранее сообщалось, что правительство России дополнило перечень получателей поддержки в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства.