Кабмин дополнительно направит 10 млрд рублей на кредитование агросектора

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Правительство России дополнительно направит 10 млрд рублей на кредитование агросектора. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин дополнительно направит 10 млрд рублей на кредитование агросектора
  • РИА Новости

«Российским экспортёрам продукции агропромышленного комплекса станет проще привлечь финансирование благодаря направлению дополнительных бюджетных средств на кредитование агросектора. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «речь идёт о бюджетных инвестициях в размере 10 млрд рублей».

«Предусмотренные правительством средства поступят в уставной капитал государственного Россельхозбанка — основного кредитора отечественных сельхозпредприятий», — рассказали в пресс-службе правительства.

Там пояснили, что это «позволит банку нарастить объёмы выдачи займов, в том числе в рамках льготных программ, предусматривающих субсидирование процентной ставки».

«Принятое решение поможет довести объёмы кредитования аграриев-экспортёров в 2021 году до 196,8 млрд рублей, что в свою очередь послужит выполнению целей федерального проекта «Экспорт продукции АПК», — добавили в кабмине.

Ранее сообщалось, что правительство России дополнило перечень получателей поддержки в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства.

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