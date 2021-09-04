Кабмин дополнил перечень получателей поддержки в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства

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Правительство России дополнило перечень получателей поддержки в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Кабмин дополнил перечень получателей поддержки в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства
  • Reuters

«Аграрии, занимающиеся выращиванием овощей в закрытом грунте с использованием технологии досвечивания, смогут претендовать на поддержку в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что «системы досвечивания позволяют заметно повысить урожайность и активно применяются в тепличных комплексах».

«Чтобы поддержать сельхозпроизводителей, внедряющих перспективные технологии, правительство приняло решение распространить на них действующую меру поддержки в виде субсидий. Принятое решение поможет нарастить производство овощей в закрытом грунте, будет способствовать насыщению российского рынка продукцией отечественного производства», — сообщили в пресс-службе правительства.

Также правительство России сообщило о расширении списка профессий и специальностей, которые необходимы для модернизации российской экономики.

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