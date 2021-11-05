Один человек погиб в результате ДТП в Самарской области

Один человек погиб в результате аварии с участием машины под управлением подростка в Самарской области.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Отмечается, что автомобиль ВАЗ-2107 под управлением подростка 2006 года рождения съехал в кювет с трассы и опрокинулся.

«В результате ДТП несовершеннолетний пассажир 2005 года рождения, который находился в салоне, скончался на месте до приезда скорой помощи», — отметили в ведомстве.

Ранее два человека погибли в результате столкновения рейсового автобуса с автомобилем в Алтайском крае.

14 октября URA.RU писало, что в Свердловской области проводится проверка по факту ДТП с двумя погибшими.