В ЕАО прокомментировали ситуацию с уволившимися медиками

В департаменте информполитики губернатора и правительства Еврейской АО прокомментировали ситуацию с уволившимися медиками.

Там подчеркнули, что «законное право работника — освободить занимаемую должность при отсутствии желания вакцинироваться от COVID-19».

«Во всех отделениях ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» привиты 90% сотрудников. Ни о каких «27 врачах в Облучье» не может быть и речи», — приводит РИА Новости сообщение.

Отмечается, что «среди написавших заявления по-прежнему сотрудники только двух бригад — из Облучья и Пашкова».

«Это восемь фельдшеров, пять медсестёр. Остальные — уборщицы и водители из этих же двух отделений. Всего 26 человек», — заявили в департаменте.

4 ноября сообщалось, что коллектив скорой помощи города Облучье в Еврейской автономной области (ЕАО) написал заявления на увольнение из-за нежелания вакцинироваться от коронавируса.