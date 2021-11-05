В подмосковных Химках в результате стрельбы погиб один человек

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В Московской области в городе Химки полиция ввела план «Перехват» в связи со стрельбой, в результате которой скончался один человек, ещё один пострадал. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
В подмосковных Химках в результате стрельбы погиб один человек
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко

«Сотрудниками полиции введен план «Перехват», ведётся розыск участников конфликта», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

По предварительным данным, в микрорайоне Старбеево между несколькими людьми произошёл конфликт, на почве которого один человек погиб, ещё один получил ранения и был доставлен в больницу.

В мае сообщалось, что в подмосковном Королёве в результате стрельбы, начавшейся после дорожного конфликта, пострадали два человека.

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