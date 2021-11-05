В подмосковных Химках в результате стрельбы погиб один человек
- РИА Новости
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«Сотрудниками полиции введен план «Перехват», ведётся розыск участников конфликта», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
По предварительным данным, в микрорайоне Старбеево между несколькими людьми произошёл конфликт, на почве которого один человек погиб, ещё один получил ранения и был доставлен в больницу.
В мае сообщалось, что в подмосковном Королёве в результате стрельбы, начавшейся после дорожного конфликта, пострадали два человека.