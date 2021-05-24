В Подмосковье участник дорожного конфликта устроил стрельбу
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Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.
Как уточняется, конфликт произошёл между водителем и двумя местными жителями на нерегулируемом пешеходном переходе.
«Водитель иномарки произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета в направлении данных граждан, которые с травмами были доставлены в Королёвскую городскую больницу», — сказала Петрова.
Она добавила, что водитель получил телесные повреждения.
Возбуждено уголовное дело.