В Подмосковье участник дорожного конфликта устроил стрельбу

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В Королёве в результате стрельбы, начавшейся после дорожного конфликта, пострадали два человека.
В Подмосковье участник дорожного конфликта устроил стрельбу
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом, как пишет РИА Новости, сообщила начальник пресс-службы подмосковного главка МВД Татьяна Петрова.

Как уточняется, конфликт произошёл между водителем и двумя местными жителями на нерегулируемом пешеходном переходе.

«Водитель иномарки произвёл несколько выстрелов из травматического пистолета в направлении данных граждан, которые с травмами были доставлены в Королёвскую городскую больницу», — сказала Петрова.

Она добавила, что водитель получил телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело.

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