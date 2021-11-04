Собянин: темпы вакцинации в Москве выросли в 4 раза за месяц

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Темпы вакцинации от коронавируса в Москве с начала октября выросли более чем в четыре раза. Об этом сообщает пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина.
Собянин: темпы вакцинации в Москве выросли в 4 раза за месяц
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Темпы вакцинации выросли более чем в четыре раза. Если в начале октября прививку делали 5 тыс. человек в сутки, то теперь — порядка 23 тыс. человек», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что около 7 тыс. человек ежедневно проходят ревакцинацию от коронавируса.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве около 4,5 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. 

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