В Москве почти 4,5 млн человек получили обе дозы вакцины от коронавируса

В Москве около 4,5 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.

«На сегодняшний день эта цифра приближается к 4,5 млн, она относительная, потому что часть москвичей вакцинируются в других регионах, в Московской области», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что динамика вакцинации «неплохая».

Мэр столицы также отметил, что, несмотря на стабилизацию ситуации, уровень заболеваемости коронавирусом остаётся очень высоким.

4 ноября в Москве за сутки зафиксировали 6305 новых случаев коронавируса.