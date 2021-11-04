В Москве почти 4,5 млн человек получили обе дозы вакцины от коронавируса

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В Москве около 4,5 млн человек прошли полный курс вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
В Москве почти 4,5 млн человек получили обе дозы вакцины от коронавируса
  • РИА Новости

«На сегодняшний день эта цифра приближается к 4,5 млн, она относительная, потому что часть москвичей вакцинируются в других регионах, в Московской области», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он подчеркнул, что динамика вакцинации «неплохая».

Мэр столицы также отметил, что, несмотря на стабилизацию ситуации, уровень заболеваемости коронавирусом остаётся очень высоким.

4 ноября в Москве за сутки зафиксировали 6305 новых случаев коронавируса. 

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