В Москве почти 4,5 млн человек получили обе дозы вакцины от коронавируса
- РИА Новости
«На сегодняшний день эта цифра приближается к 4,5 млн, она относительная, потому что часть москвичей вакцинируются в других регионах, в Московской области», — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
Он подчеркнул, что динамика вакцинации «неплохая».
Мэр столицы также отметил, что, несмотря на стабилизацию ситуации, уровень заболеваемости коронавирусом остаётся очень высоким.
4 ноября в Москве за сутки зафиксировали 6305 новых случаев коронавируса.