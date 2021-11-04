СК организовал проверку после побега мужчины из психбольницы в Подмосковье

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Следователи проводят доследственную проверку в связи с побегом мужчины из психиатрической больницы в городе Чехове Московской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
СК организовал проверку после побега мужчины из психбольницы в Подмосковье
  • РИА Новости

«4 ноября 2021 года из специализированного медицинского учреждения, находящегося в селе Троицкое Чеховского городского округа, совершил побег мужчина. По данному факту следователем... организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Как отмечается, мужчина был помещён в лечебное учреждение в соответствии с решением суда.

Ранее стало известно, что в подмосковном Чехове мужчина сбежал из психбольницы.

Прокуратура также организовала проверку по факту данного инцидента. 

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