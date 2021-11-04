СК организовал проверку после побега мужчины из психбольницы в Подмосковье

Следователи проводят доследственную проверку в связи с побегом мужчины из психиатрической больницы в городе Чехове Московской области. Об этом сообщили в региональном главке СК России.

РИА Новости