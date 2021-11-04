В РЭО призвали не забывать о сортировке отходов в нерабочие дни

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Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев призвал не забывать о сортировке отходов в нерабочие дни.
В РЭО призвали не забывать о сортировке отходов в нерабочие дни
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы понимаем, что живём в непростое время, на первом месте сейчас стоит здоровье граждан. Но также мы увидели, что люди и бизнес научились адаптироваться к новым реалиям. Хотелось бы, чтобы в новом мире, где онлайн-покупки и доставка становятся всё более востребованными, не забывали об экологичности. РЭО призывает граждан во время локдауна продолжать сортировку отходов», — сказал Буцаев.

Он также предложил отказаться от излишних онлайн-покупок или отдавать предпочтение тем магазинам, где используется минимум упаковки.

«И ещё раз обращаемся к онлайн-ретейлу и сервисам доставки, чтобы те переходили на многоразовую тару и отказывались от лишней и трудноперерабатываемой упаковки», — добавил гендиректор РЭО.

Ранее глава Роскачества Максим Протасов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о целях «Зелёного рейтинга», созданного совместно с РЭО.

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