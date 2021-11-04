Власти Удмуртии поздравили жителей республики с Днём народного единства

Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей республики с Днём народного единства.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

«В Удмуртии в добрососедских отношениях живут более 100 национальностей. У нас принято с большим уважением относиться к обычаям и традициям разных народов», — заявил Бречалов.

Он пожелал жителям региона здоровья, мира, благополучия и процветания.

Ранее российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров поздравили соотечественников с Днём народного единства с борта Международной космической станции.