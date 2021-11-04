В Симферополе открыли выставку «Памяти народного ополчения всех времён»

В центре Симферополя открыли выставку «Памяти народного ополчения всех времён» в честь Дня народного единства.

Об этом сообщает «Крым 24».

Как заявил министр внутренней политики, информации и связи Крыма Михаил Афанасьев, Россия остаётся на карте единым государством и успешно развивается.

«Всё это возможно благодаря несокрушимому характеру нашего народа. В трудный час мы все объединяемся и находим неисчерпаемый ресурс, состоящий из мужества, героизма и самоотдачи. Крымчанам необходимо это помнить, так как без истории нет будущего», — сказал он.

Выставка будет открыта до конца ноября.

Ранее российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров поздравили соотечественников с Днём народного единства с борта Международной космической станции.