Власти Алтайского края поздравили жителей региона с Днём народного единства

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей региона с Днём народного единства.

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как отметил Томенко, во времена Смуты народ сплотился против общего врага и освободил страну, что стало примером патриотизма.

«Вне зависимости от сословной принадлежности, вероисповедания и национальности наши предки сплотились и действовали в интересах страны ради сохранения её целостности и самостоятельности», — сказал он.

Со своей стороны губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в поздравлении напомнил, что в регионе живут представители разных национальностей и конфессий, но всех объединяет любовь к родному краю и стране, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Общий труд и уважение друг к другу помогают преодолевать любые трудности. Пусть этот праздник принесёт в каждый дом нашего большого края радость и тепло. И напомнит, как это ценно — быть вместе, поддерживать своих близких, друзей, земляков», — заявил Кондратьев.

Ранее российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров поздравили соотечественников с Днём народного единства с борта Международной космической станции.