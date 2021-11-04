Власти Нижегородской области поздравили жителей региона с Днём народного единства
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства области.
«Этот год особенный — 410 лет прошло с момента формирования ополчения, освободившего Москву», — заявил Никитин.
Он напомнил, что осенью 1611 года Козьма Минин бросил клич у стен Нижегородского кремля, и случившееся потом было не просто военным походом, а духовным подвигом тысяч людей, рискнувших всем ради Отечества.
Как отметил губернатор, Нижний Новгород был и будет особым городом для каждого гражданина России.
«В этот день желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия», — добавил он.
С поздравлением выступил и президент Татарстана Рустам Минниханов, передаёт «Бизнес Online».
«По прошествии более четырёх веков со времени преодоления внутренней смуты и изгнания из страны иностранных интервентов столь же ощутимыми и прочными остаются стремление нашего народа к отстаиванию высших идеалов мира, свободы, добра и справедливости, вера в традиционные духовные ценности и лучшее будущее новых поколений», — заявил он.
По его словам, в Год родных языков и народного единства в наибольшей степени ощущается неразрывная связь времён и поколений.
Ранее российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров поздравили соотечественников с Днём народного единства с борта Международной космической станции.