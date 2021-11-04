Полпред Якушев поздравил жителей УрФО с Днём народного единства

Короткая ссылка
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей региона с Днём народного единства.
Полпред Якушев поздравил жителей УрФО с Днём народного единства
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

«В России живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Каждый вносит неповторимый штрих в культуру и традиции страны. Частицы самобытности складываются в причудливую мозаику, превращая народности в единую нацию», — заявил Якушев.

Он напомнил, что в УрФО проживают представители более 120 национальностей, представлено несколько десятков религиозных конфессий и более тысячи религиозных объединений.

«Это люди, которые берегут обычаи своих народностей, охотно рассказывают о них другим, органично вплетают в массовую культуру, делая федеральный округ уникальным», — цитирует Якушева «Вслух.ру».

Как добавил полпред, День народного единства — замечательный повод вспомнить о главном, о том, что сила и величие страны — в людях.

Ранее российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров поздравили соотечественников с Днём народного единства с борта Международной космической станции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить