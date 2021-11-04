Полпред Якушев поздравил жителей УрФО с Днём народного единства

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев поздравил жителей региона с Днём народного единства.

Об этом сообщает megatyumen.ru.

«В России живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Каждый вносит неповторимый штрих в культуру и традиции страны. Частицы самобытности складываются в причудливую мозаику, превращая народности в единую нацию», — заявил Якушев.

Он напомнил, что в УрФО проживают представители более 120 национальностей, представлено несколько десятков религиозных конфессий и более тысячи религиозных объединений.

«Это люди, которые берегут обычаи своих народностей, охотно рассказывают о них другим, органично вплетают в массовую культуру, делая федеральный округ уникальным», — цитирует Якушева «Вслух.ру».

Как добавил полпред, День народного единства — замечательный повод вспомнить о главном, о том, что сила и величие страны — в людях.

Ранее российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров поздравили соотечественников с Днём народного единства с борта Международной космической станции.