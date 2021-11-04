Совершивший аварийную посадку Boeing 747 в Новосибирске ждёт прибытия техников

Совершивший вынужденную посадку в Новосибирске грузовой Boeing 747 ожидает прибытия техников авиакомпании.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта Толмачёво.

«Сейчас самолёт находится в аэропорту Толмачёво. Ждём прибытия техников авиакомпании. Техники приедут, будут разбираться», — заявила собеседница агентства.

По предварительным данным, самолёт неисправен.

В среду, 3 ноября, стало известно, что грузовой Boeing 747 авиакомпании Cargolux, летевший из бельгийского Льежа в китайский Циндао, совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво.

По данным источника ТАСС, экстренная посадка произошла из-за возгорания одного из двигателей.