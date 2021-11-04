Совершивший аварийную посадку Boeing 747 в Новосибирске ждёт прибытия техников

Короткая ссылка
Совершивший вынужденную посадку в Новосибирске грузовой Boeing 747 ожидает прибытия техников авиакомпании.
Совершивший аварийную посадку Boeing 747 в Новосибирске ждёт прибытия техников
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта Толмачёво.

«Сейчас самолёт находится в аэропорту Толмачёво. Ждём прибытия техников авиакомпании. Техники приедут, будут разбираться», — заявила собеседница агентства.

По предварительным данным, самолёт неисправен.

В среду, 3 ноября, стало известно, что грузовой Boeing 747 авиакомпании Cargolux, летевший из бельгийского Льежа в китайский Циндао, совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво.

По данным источника ТАСС, экстренная посадка произошла из-за возгорания одного из двигателей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить