Совершивший аварийную посадку Boeing 747 в Новосибирске ждёт прибытия техников
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя аэропорта Толмачёво.
«Сейчас самолёт находится в аэропорту Толмачёво. Ждём прибытия техников авиакомпании. Техники приедут, будут разбираться», — заявила собеседница агентства.
По предварительным данным, самолёт неисправен.
В среду, 3 ноября, стало известно, что грузовой Boeing 747 авиакомпании Cargolux, летевший из бельгийского Льежа в китайский Циндао, совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво.
По данным источника ТАСС, экстренная посадка произошла из-за возгорания одного из двигателей.