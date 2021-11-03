Грузовой Boeing 747 совершил аварийную посадку в Новосибирске

Грузовой Boeing 747 авиакомпании Cargolux, летевший из бельгийского Льежа в китайский Циндао, совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво.

«Boeing Cargolux совершил аварийную посадку. Летел из Льежа в Циндао. Пострадавших нет», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы аэропорта.

По её словам, в настоящее время по данному факту ведётся расследование.

По данным источника ТАСС, экстренная посадка произошла из-за возгорания одного из двигателей.

Ранее сообщалось, что самолёт с хоккейной командой «Амур» совершил экстренную посадку в Набережных Челнах.