Грузовой Boeing 747 совершил аварийную посадку в Новосибирске

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Грузовой Boeing 747 авиакомпании Cargolux, летевший из бельгийского Льежа в китайский Циндао, совершил аварийную посадку в новосибирском аэропорту Толмачёво.
Грузовой Boeing 747 совершил аварийную посадку в Новосибирске
  • © Cargolux Airlines International S.A.
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«Boeing Cargolux совершил аварийную посадку. Летел из Льежа в Циндао. Пострадавших нет», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы аэропорта.

По её словам, в настоящее время по данному факту ведётся расследование.

По данным источника ТАСС, экстренная посадка произошла из-за возгорания одного из двигателей.

Ранее сообщалось, что самолёт с хоккейной командой «Амур» совершил экстренную посадку в Набережных Челнах.

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