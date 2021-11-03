Грузовой Boeing 747 совершил аварийную посадку в Новосибирске
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«Boeing Cargolux совершил аварийную посадку. Летел из Льежа в Циндао. Пострадавших нет», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы аэропорта.
По её словам, в настоящее время по данному факту ведётся расследование.
По данным источника ТАСС, экстренная посадка произошла из-за возгорания одного из двигателей.
Ранее сообщалось, что самолёт с хоккейной командой «Амур» совершил экстренную посадку в Набережных Челнах.