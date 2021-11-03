В Крыму заявили о сложной ситуации с COVID-19

Председатель крымского правительства Юрий Гоцанюк в эфире телеканала «Миллет» заявил, что в Крыму сохраняется сложная ситуация с коронавирусом, однако есть медленное снижение роста заболеваемости.

«На сегодня ситуация сложная. Каждый день идёт рост заболеваемости примерно на 13—15 случаев за сутки. Если говорить о двух-трёхнедельной давности, то, к счастью, рост уменьшается. Тогда было порядка 25—30 случаев за сутки. Идёт медленное, но снижение роста заболеваемости», — приводит РИА Новости его слова.

Гоцанюк отметил, что введение системы QR-кодов в республике позволит уменьшить количество заболевших.

По его словам, динамика — положительная.

Ранее сообщалось, что в Крыму продолжат требовать QR-коды при бронировании и заселении в отели.